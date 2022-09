Silenzioso e poco social: ma chi ce l'ha vota Cristante

Bryan Cristante è sempre stato criticato, a volte snobbato o troppo poco esaltato, ma chi lo allena lo ritiene un calciatore super affidabile. Il centrocampista è una certezza per José Mourinho ed è uno dei pilastri dello spogliatoio non so di quello giallorosso. Il ventisettenne, infatti, è una pedina importante anche per il ct Roberto Mancini, il quale lo ha lanciato titolare anche nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra. Cristante è colui che fa il lavoro sporco con muscoli e intelligenza.

La Roma è soddisfatta del rendimento del giocatore, motivo per cui ha deciso di blindarlo con il rinnovo di contratto fino al 2027. Lo stipendio si aggirerà intorno ai 3 milioni netti più bonus.

(corsport)