Si riparte dopo Udine. Il Chelsea su Zalewski: rinnovo da blindare

Quasi mille chilometri dividono Razgrad da Budapest, la prima tappa dell’Europa League giallorossa e la sede della finale della competizione. Ma il percorso che attende la Roma di Mourinho è molto più lungo del tragitto che divide le due città, con tappe già programmate in Spagna con il Betis e in Finlandia con l’Helsinki. La sfida con il Ludogorets di giovedì sarà l’occasione per i giallorossi per dimenticare in fretta la batosta di Udine e iniziare al meglio l’avventura europea. Sarà anche l’occasione per Nicola Zalewski per tornare a vestire la maglia della sua Roma in campo internazionale, dopo la vittoria in Conference League dello scorso maggio. Uno sguardo quindi al presente, senza perdere mai di vista obiettivi e traguardi. Ma anche alcune scadenze. L’attuale contratto con la Roma lo lega fino a giugno del 2025, l’intenzione del club è blindarlo, appena ce ne sarà la possibilità, con un sensibile aumento e un prolungamento di due anni. Su di lui anche gli occhi di diversi club, tra tutti il Chelsea, molto sensibile ai profili di prospettiva e sempre molto attento al mercato nostrano (l’affare Casadei insegna). Sirene inglesi e non solo sul futuro di Zalewski, pronto a mettere nero su bianco il prolungamento della storia d’amore che lo lega alla Roma.

