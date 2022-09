Sfida da grande ex per Giacinti contro il Milan

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo la sosta per le Nazionali, c’è grande attesa per la As Roma femminile, che oggi ospita al Tre Fontane il Milan. Dopo il successo all’esordio sul campo del Pomigliano, le giallorosse cercano conferme nella prima uscita davanti al proprio pubblico. Sarà una gara particolare per Valentina Giacinti, che in rossonero ha trascorso diversi anni indossando anche la fascia da capitano. «Non abbiamo mai vinto contro i rossoneri ed è arrivato il momento di sfatare questo tabù - dice mister Alessandro Spugna - il Milan ha perso la prima partita con la Fiorentina e avrà voglia di riscattarsi, sarà un match non facile». Per fare risultato, l’allenatore giallorosso punta anche sull’appoggio del pubblico. «Abbiamo dei tifosi fantastici che ci sostengono sempre - dice - sono certo che anche per la sfida al Milan verranno in tanti a darci una mano». Tra campionato e Champions League, gli impegni sono molti. «Abbiamo davanti a noi tanti appuntamenti importanti - conclude Spugna - e sono felice di avere a disposizione una rosa molto ampia. Come dico sempre alle mie giocatrici, tutte devono sentirsi importanti e devono farsi trovare pronte». Per la gara di oggi contro i rossoneri, il mister della Roma non avrà a disposizione Linari, ancora alle prese con un problema all’adduttore avvertito in Nazionale. Rientra in gruppo, invece, Lazaro, che dovrà portare una maschera protettiva per il naso sia in allenamento sia in partita. E domani tocca alla Lazio. Nella prima giornata di Serie B, le biancocelesti ospitano il Brescia con fischio d’inizio alle 15.30.