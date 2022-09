Scalvini-gol, la Roma cede all'Atalanta. Rigore negato, Mou è una furia: espulso

LEGGO (F.BALZANI) - La più bella Roma della stagione perde all'Olimpico dopo oltre 9 mesi. Paradossi del calcio, ma nemmeno troppo considerati gli errori sotto porta di Abraham e compagni, l'assenza all'ultimo minuto di Dybala che oggi sosterrà gli esami per scongiurare una lesione al flessore sinistro e l'arbitraggio rivedibile di Chiffi. Gode così l'Atalanta che tira una sola volta nello specchio di Rui Patricio e trova il gol con Scalvini. Dopo il vantaggio bergamasco la Roma ha provato subito a pareggiare ma tra parate di Sportiello e errori madornali di Abraham il primo tempo è finito 0-1.



Errori che hanno accompagnato pure la gara di Chiffi che non è andato a rivedere un rigore su Zaniolo e che ha ammonito tardivamente (7 volte) i giocatori dell'Atalanta. Peccato, perché in quel momento la Roma aveva espresso il miglior gioco dell'anno.

Nella ripresa la musica non è cambiata più di tanto con un Mourinho furioso che invade il campo. Rosso inevitabile e rissa sfiorata con Hateboer. Altre occasioni e altri errori. Stavolta in ordine di Pellegrini, Zaniolo e Shomurodov che a un passo dal 90' ha mandato fuori di testa da ottima posizione. Rammarico per Mou inviperito per risultato e arbitraggio: «Sono andato da Chiffi per chiedergli perché non ha dato rigore su Zaniolo. Io voglio essere il migliore allenatore possibile, dico ai giocatori di non buttarsi. A Chiffi ho chiesto: È impossibile dare rigore se il giocatore non si butta per terra? Se sì, cambio indicazioni ai giocatori e gli dico che si devono buttare per terra. Non mi ha risposto. Abbiamo perso una partita che si poteva vincere facilmente per come abbiamo giocato. Purtroppo non abbiamo segnato. Abbiamo anche un problema con Pellegrini al flessore, che sullo 0-1 non è voluto uscire». E infatti Pellegrini non andrà in Nazionale.