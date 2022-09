Santon: “Mourinho sogna di vincere lo scudetto. Mi dispiace non aver fatto parte della sua Roma”

TUTTOSPORT - Davide Santon ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’ormai ex terzino destro, ritiratosi pochi giorni fa, ha raccontato le varie tappe della carriera.

Il suo papà calcistico è Mourinho?

Lui è stato quello che mi ha lanciato e quello con cui ho finito. Mi spiace non aver fatto parte della Roma, ma sono scelte societarie che capisco e che non mi includevano. Con le parole Mou è sempre il numero. I giocatori gli vogliono bene, José si fa volere bene. Anche se ha vinto tantissimo ha ancora fame e passione per quello che fa. Può vincere ancora, credo che il suo sogno sia lo scudetto con i giallorossi.

Lei doveva andare al Napoli, ma non passò le visite mediche.

Quando succedono queste cose è sempre dura. Pensi: “Questa è la fine”. Poi ti rimbocchi le maniche e lavori ancora più sodo. Infatti poi sono andato alla Roma, partito come quinto terzino spesso e volentieri ero titolare: il lavoro paga sempre.

Poi è stato accusato di essere rimasto a Roma per soldi.

Cosa non vera. Io non sarei potuto andare a giocare in un’altra squadra, non avrei passato le visite mediche. Con i giallorossi abbiamo deciso per il fine carriera, con loro è tutto a posto.