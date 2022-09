Roma, un tris da primo posto

Prima o poi bisognerà giocare contro tutti, ma guardando gli avversario dall'alto al basso uno sguardo al calendario è inevitabile. L'occasione per allungare si presenta con il trittico Udinese-Empoli-Atalanta, contro le quali nella passata stagione la Roma ottenne 7 punti su 9. La partenza dei giallorossi è stata fortissima vincendo contro Salernitana, Cremonese e Monza e pareggiando in casa della Juventus. In tutti i match gli uomini di Mourinho hanno lasciato il possesso palla agli avversari e hanno sfruttato le ripartenze, grazie alle quali vengono create circa 4/5 gol palle-gol a partita. La fase difensiva è molto solida, infatti i club affrontati hanno calciato pochissimo verso la porta della Roma: 2 volte Salernitana e Cremonese, 3 la Juventus e 1 il Monza. L'unico gol subito è arrivato su palla inattiva (Vlahovic su punizione). Questa impenetrabilità è iniziata già nella passata stagione, infatti nelle ultime 10 partite Rui Patricio ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni. L'atteggiamento apparentemente remissivo permette alla squadra di sfruttare i suoi velocisti: nelle prime 2 gare la scena se l'era presa Zaniolo, mentre contro il Monza è toccato a Dybala. Da non sottovalutare inoltre il fattore palle inattive, infatti sono già 3 le reti segnate con questo fondamentale in campionato. In totale si arriva addirittura a 25 centri.

(Il Messaggero)