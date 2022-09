Roma, Pellegrini e quel gol che scaccia i brutti pensieri

Tra le notizie positive della vittoria per 3-0 contro l'HJK Helsinki c'è anche il ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano non stava attraversando un buon periodo, soprattutto in seguito alle occasioni fallite contro il Ludogorets e al rigore sbagliato contro l'Empoli. La rete realizzata contro i finlandesi ha riportato un po' di serenità e un suo ritorno ad alti livelli permetterebbe a Mourinho di schierare contemporaneamente in campo i quattro tenori. Questa soluzione potrebbe essere utilizzata contro l'Atalanta, ma il dubbio rimane uno: arretrare Pellegrini sulla linea del centrocampo per dare spazio a Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham oppure continuare con Matic e Cristante rinunciando a uno proprio tra Zaniolo, la Joya e il capitano. Da come lo Special One ha parlato prima dell'Helsinki, sembra essere orientato verso la soluzione più offensiva. Intanto è tornato a disposizione Zalewski, il quale si giocherà il posto con Spinazzola.

Nella giornata di ieri si è presentato in conferenza stampa Camara, che nelle ultime uscite si è messo in mostra: "Mi hanno accolto tutti come un fratello. La Roma è come una famiglia. Per me è un orgoglio essere al servizio di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, se non il migliore. Diversi club si erano interessati a me, quando la Roma si è fatta viva però non ho avuto dubbi".

(corsera)