Roma, Mourinho pensa a Camara ma perde Zalewski

Domani sera ad Empoli non ci sarà Nicola Zalewski, che si è fermato per un problema all’adduttore rimediato in Bulgaria: nessuna lesione ma un semplice affaticamento muscolare. Domani i controlli saranno ripetuti per avere un’ulteriore conferma, ma il polacco dovrebbe tornare a disposizione già dalla gara di giovedì sera all’Olimpico contro l’Helsinki.

Recuperato invece Abraham, out con il Ludogorets, ed è possibile l’esordio dal primo minuto di Mady Camara al posto di uno tra Cristante e Matic. Difficile, invece, che si torni alla difesa a quattro, perché significherebbe rinunciare a Mancini. I dubbi non saranno sciolti da Mourinho, che ha deciso di non intervenire nella consueta conferenza stampa pre partita: il tecnico tornerà a parlare alla vigilia del match contro l'Helsinki, mentre non incontrerà la stampa prima dell'Atalanta.