Roma ko, Mourinho non si scompone: “Calma, il risultato è bugiardo”

Nessun dramma. Nonostante il cammino in Europa League della Roma sia iniziato con una sconfitta – la seconda nel giro di cinque giorni – Mourinho non punta il dito contro i suoi giocatori ma parla di risultato bugiardo, ponendo l’attenzione sui troppi episodi sfavorevoli capitati ai giallorossi nelle ultime due gare. “Ho la sensazione che il risultato non sia quello giusto – le parole del portoghese dopo il ko con il Ludogorets in Bulgaria – non è stata una bella partita, ma quello che abbiamo prodotto era più che sufficiente per vincere o almeno non perdere. Prima del loro gol abbiamo avuto le occasioni migliori, dopo essere passati in svantaggio invece ci siamo ritrovati in difficoltà per cinque minuti. Siamo riusciti ad avere una grande reazione e a trovare il pareggio, ma subito dopo abbiamo preso il secondo gol. Sembra che nelle ultime partite tutto vada contro di noi“. Nonostante la sconfitta di Razgrad, la qualificazione rimane ampiamente alla portata degli uomini dello Special ma il cammino nel girone C è iniziato con il piede sbagliato: “Fortunatamente non siamo ancora alla fase ad eliminazione diretta. Ci sono ancora 5 partite da disputare, sarà fondamentale vincere la prossima settimana con l’Helsinki all’Olimpico. È vero che perdere la prima ti lascia qualche pressione però dobbiamo guardare avanti“.

(corsera)