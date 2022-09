Roma in bianco senza Dybala, Atalanta maestra di cinismo

La palla è quadrata. Nel senso che i numeri non spiegano tutto nel calcio, ma molto sì. Roma e Atalanta si sono presentate allo scontro diretto con questi numeri. Differenza tra gol segnati ed expected gol: Atalanta +0,20 e Roma -5,39. Indice di pericolosità offensiva: Atalanta 50,3 e Roma 62,5. La partita ha confermato al massimo livello queste tendenze. Alla Roma è mancato Dybala. Con lui almeno un pallone sarebbe finito in porta. Quello che ci ha provato di più è stato Zaniolo, che ha dato vita a una battaglia con l’arbitro Chiffi. Nel primo tempo c’è stato un contatto più che sospetto con Demiral in area di rigore, ma il giallorosso è rimasto in piedi e l’arbitro non ha fischiato e non è andato a rivedere. Mou si è inferocito: “Ho chiesto a Chiffi perché non ha dato quel rigore. Se per averlo bisogna cadere, allora cambierò le indicazioni ai miei giocatori, dicendo loro che si devono buttare per terra“. Sull’episodio si può discutere, non sulla pessima direzione di Chiffi che ha permesso all’Atalanta il fallo sistematico (19) e graziato De Roon da un’ammonizione clamorosa a inizio partita. Il primo di molti errori.

(corsera)