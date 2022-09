ROMA-HELSINKI: Le probabili formazioni dei quotidiani. Finalmente torna Zaniolo, possibile riposo per Smalling. Pronto ad arretrare Cristante

La Roma stasera dovrà dare il massimo e non cadere in errori di distrazione. Dovrà buttare comunque un occhio al punteggio di Betis-Ludogorets. L'"aiutino" arriva direttamente dal pubblico giallorosso, ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, che spingerà a più non posso per supportare la squadra guidandola alla vittoria. Mou farà qualche piccola modifica a partire dalla difesa: molto probabilmente Smalling riposerà lasciando il posto al quasi inutilizzato Matias Vina, l'alternativa sarebbe l'arretramento di Cristante. Possibilità per Camara di iniziare dal 1'. Confermato Pellegrini a centrocampo alle spalle del tridente Dybala Zaniolo Abraham, sempre che Mou non decida di far giocare Belotti al posto del centravanti inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI