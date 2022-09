Roma Femmile, rimonta giallorossa: la Champions è vicina

IL TEMPO (E.ZOTTI) - La prima partecipazione alla Champions League ora è ad un passo. L'As Roma femminile vince 2-1 in rimonta l'andata della finale playoff in casa dello Sparta Praga, valida per l'accesso alla fase a gironi della massima competizione continentale, grazie ai gol di Bartoli e Haavi che hanno risposto al momentaneo vantaggio di Martinkova. Una vittoria sofferta, soprattutto perché le ragazze di Spugna hanno rischiato seriamente di tornare nella Capitale con più di un rimpianto. Dopo un primo tempo povero di emozioni infatti (da segnalare una traversa di Giacinti) le giallorosse si sono ritrovare sorprendentemente in svantaggio a 6' dall'inizio della ripresa a causa di un brutto errore di Giugliano che, calibrando male un retropassaggio, ha involontariamente servito a Martinkova un assist perfetto per il gol del momentaneo vantaggio. Per la Roma la svolta è arrivata al 62' quando Spugna ha rivoluzionato l'attacco inserendo Glionna e Lazaro al posto di Serturini e Giacinti. L'ingresso della classe '99 e della spagnola ha ravvivato la squadra che, dopo due belle iniziative individuali di Lazaro e un gol sfiorato da Glionna, si è riversata nella metà campo avversaria. Al 78' è capitan Bartoli a trovare il pareggio sugli sviluppi di un corner (gol con dedica all'infortunata Di Guglielmo). A completare la rimonta è invece la norvegese Haavi, con una conclusione dal limite dell'area che al 90' sbatte sulla traversa prima di insaccarsi in rete. Il secondo round è in programma giovedì 29 settembre alle 14.30 al Tre Fontane: dopo aver già eliminato Glasow City e Paris Fc, per scrivere la storia manca soltanto un ultimo sforzo.