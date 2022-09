Roma distratta: i Friedkin meritano di più

[...] La Roma, per sintesi estrema, non ha perso - e ci mancherebbe - per una questione di livello individuale - o per una rosa incompleta come è stato invece detto giustamente nella passata stagione - ma per una totale assenza di gioco e ancora di più di concentrazione.

I due gol subìti sono lì a inchiodare e richiamare tutti: ma come si fa a ballare in quella maniera? Più ancora di Mourinho - che come allenatore ha la sua quota di responsabilità, esattamente come ha la sua bella fetta di gloria quando le cose vanno bene - è bene che si faccia sentire almeno in privato la proprietà.

I Friedkin, è bene ribadirlo, hanno fatto una grande campagna acquisti, per costruire un instant-team in cui abbondano le stelle: ed è giusto che - come i tifosi - pretendano risultati all’altezza degli sforzi compiuti. [...]

