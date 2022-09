Roma, difesa all’esame del professor Dzeko. Ibanez rilancia: “Scudetto? Ci siamo”

C'è una Roma che sorride. E il sorriso più contagioso, è quello di Ibanez, che è riuscito a ritagliarsi il suo debutto in Selecao. E' sceso in campo al 78'. Un’emozione importante per il difensore giallorosso: “È andata alla grande, mi sono trovato benissimo con i miei nuovi compagni, non ho parole, porterò sempre con me questo esordio. La Roma? Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica“. Un carico d’entusiasmo utile per una difesa, quella giallorossa, che deve ritrovare quanto prima la sua affidabilità In vista della partita di sabato, i nerazzurri stanno attraversando uno dei periodi più negativi degli ultimi anni: Simone Inzaghi è bilico, Brozovic è infortunato e Lukaku non recupererà. Spazio all’ex Dzeko che lo scorso anno ha già lasciato il segno in 2 gare su 3.

(Il Messaggero)