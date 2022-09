Roma contenta a metà: Pellegrini a casa, Dybala no

José Mourinho aspetta Paulo Dybala. L'argentino, out contro l'Atalanta per un fastidio muscolare, ha risposto alla convocazione di Scaloni ed è volato a Miami, dove è stato visitato dai medici della nazionale, i quali hanno confermato che non ci sono lesioni al flessore sinistro. Se dovesse svolgere tutta la preparazione con l'Argentina, tornerebbe in Italia a solamente 48 ore dalla partita contro l'Inter.

E' già tornato a Roma, invece, Lorenzo Pellegrini: gli esami svolti a Coverciano hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro, per cui non sono previsti ulteriori accertamenti. Il capitano, quindi, lavorerà a Trigoria e sarà recuperato per il match contro i nerazzurri.

Chi avrebbe voluto una chance in Nazionale è invece Nicolò Zaniolo, che si aspettava una chiamata dal ct Roberto Mancini. La sua ultima presenza con l'Italia risale al 29 marzo, in occasione della sfida contro la Turchia.

(corsera)