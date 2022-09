Roma avanti con piccole gioie: il miglior Dybala piega l’Empoli

Ci è voluto il miglior Dybala degli ultimi cinque anni per tirare fuori la Roma dalle sabbie mobili in cui s’era infilata. Se la doppietta al Monza era stata il battesimo romano in una sorta di festa organizzata per lui – con madre e fidanzata al seguito – la serata di ieri vale persino di più. Tre gol nelle prime sei giornate di campionato Paulo non li segnava da 5 anni, quando ne infilò addirittura 8. Un passo deciso per meritarsi il numero 10 a cui in estate aveva prudentemente rinunciato in favore del 21 per non ledere la maestà di Totti. La scelta di Mourinho di risparmiargli gli ultimi 10 minuti è una ammissione sconsolata: il destino della Roma oggi dipende da Dybala. Lo ha voluto per questo, esponendosi ferocemente con il general manager Pinto e la famiglia Friedkin.

(La Repubblica)