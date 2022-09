ROMA-ATALANTA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna l'attacco dei sogni, ballottaggio a centrocampo tra Matic e Cristante. Celik e Spinazzola sulle fasce

Quella di oggi dovrà essere una partita giocata al massimo delle forze, e Mou vuole arrivare alla sosta per le nazionali con tre vittorie consecutive. Anche oggi sold out all'Olimpico, i tifosi supporteranno la squadra aiutandola a conquistare la partita. Si riparte dalla difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Ballottaggio a centrocampo tra Cristante e Matic in coppia con Pellegrini. Sulle fasce invece Celik e Spinazzola. Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham per trovare il gol.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham

