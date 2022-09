Roma, appello Special

Il calciomercato è chiuso, l'Udinese incombe, ma Josè Mourinho non si accontenta mai. Perché se questa sera non ci sarà gestione alla Dacia Arena in difesa, la speranza è che possa esserci nelle prossime gare. I nomi nella lista del general manager Pinto sono due: Zagadou, ex Dortmund e sul quale c'è qualche remora per lo storico di infortuni, e Denayer, ex Lione. Nel frattempo, però, Mourinho dovrà lavorare con quello che ha a disposizione e ai complimenti per il mercato condotto dalla società, aggiunge il suo parere su un pensiero espresso dal general manager. "Non sono d'accordo quando dice che possiamo abbassare Cristante tra i centrali, perché poi chi mettiamo a centrocampo? Noi siamo questi, un po' corti in alcuni ruoli". Alla vigilia di Udinese-Roma, però, non manca nemmeno una riflessione sul Fair Play Finanziario, vista la sanzione comminata al club giallorosso per non aver rispettato i paletti Uefa. Secondo Mourinho "non ci sono due pesi e due misure ma quello del Fair Play è un meccanismo che dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole applicare in un modo virtuoso, proteggendo in modo indiretto le squadre che sono già delle super potenze". Una realtà dura da accettare per il portoghese, abituato solitamente a stare dalla parte di chi può spendere, e non mancano poi i rimpianti perché "con qualche milione in più la Roma potrebbe sognare veramente". A Mourinho, invece, il compito di portare a casa al tri punti dopo i 10 già conquistati.

(Tuttosport)