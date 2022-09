Ritorno con rancore: Dybala e Abraham, che voglia di San Siro

Da Dybala a Abraham, nelle rispettive Nazionali per loro spazio solo in panchina e addirittura in tribuna. Paulo, partito per gli States dopo il risentimento muscolare contro l'Atalanta, è rimasto fuori dai convocati per la gara con l’Honduras, ed è rimasto a guardare anche con la Giamaica. Anche Tammy è rimasto a guadare, con il broncio, l'inamovibile titolare Harry Kane, anche se fa fatica a segnare. Abraham sempre convocato per le sei gare di Nations League, ma dove ha giocato solo 65 minuti. Per questo il rientro a Trigoria è stato da una parte un enorme sollievo, in un ambiente dove viene stimato, stimolato e coccolato da tutti, dall'altra un po' di tristezza data anche dal match contro l'Atalanta.

(La Repubblica)