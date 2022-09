Riposo per Smalling. Camara a gara in corso. Occasione per Belotti in campo dall’inzio

“Zaniolo giocherà titolare, in porta torna Rui Patricio, Pellegrini sa che la squadra è più importante di tutto e può fare la differenza anche a metà campo, mentre per far riposare un difensore ho in mente un piano B“. Non è avaro di indicazioni Mourinho alla vigilia del match contro l’Helsinki che i giallorossi giocheranno in un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Il portoghese farà turnover, senza esagerare. Tra chi deve tirare il fiato c’è uno dei difensori centrali: l’indiziato pare Smalling, con l’arretramento di Cristante. . Per Mady Camara, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, è pronta una staffetta con Matic. Recuperato Karsdorp, che si gioca una maglia da titolare con Celik a destra, mentre a sinistra dovrebbe giocare Spinazzola, a meno che Mou non decida di dare fiducia a Matias Vina; fin qui praticamente inutilizzato. Davanti possibile occasione per Andrea Belotti al posto di Abraham: alle sue spalle ci saranno Zaniolo e Dybala. Anche l’argentino avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato: lo farà a partita in corso, se il risultato lo consentirà. In porta torna Rui Patricio.

(Corsera)