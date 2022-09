Riecco l’Italia. Novità Mazzocchi, fuori Calabria e anche Zaniolo

Roberto Mancini ha convocato 29 giocatori per le partite di Nations League contro l’Inghilterra, venerdì 23 a Milano, e lunedì 26 a Budapest contro l’Ungheria. Oltre al ritorno di Immobile e alle novità Mazzocchi, Provedel e Vicario, spiccano le assenze di Calabria e dei romanisti Zaniolo e Spinazzola. Il numero 22 ha appena recuperato dall'infortunio alla spalla e forse la sua esclusione si spiega così. Non è stato chiamato neanche Mancini, spesso sostituito da Mourinho in questa stagione. Out anche il "Gallo" Belotti, che deve ancora recuperare la forma migliore.

(gasport)