Ricorsi senza seguito: ora il nuovo stadio a Pietralata è più vicino

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Ottobre potrebbe e dovrebbe essere il mese buono per avviare il percorso istituzionale che alla fine dovrebbe portare al nuovo stadio della Roma. Ad annunciarlo, come noto, è stato il primo cittadino della Capitale. [...]

«I Friedkin mi hanno appena comunicato che a ottobre la Roma presenterà ufficialmente il progetto stadio». Un annuncio che di tutta evidenza racconta di come siano stati i proprietari della Roma a tranquillizzare il Sindaco, e non il contrario. E come se non bastasse: «È sempre un piacere salutare i Friedkin - ha aggiunto Gualtieri - così come Berardi. La cosa importante, comunque, è che hanno deciso di anticiparmi che il prossimo mese la società presenterà il nuovo progetto. Questa notizia ci rende molto contenti e soddisfatti. Lo esamineremo con serietà e attenzione».

Insomma il Sindaco ha voluto precisare, sicuramente agli elettori, ma anche e soprattutto ai Consiglieri dell’Assemblea di Roma Capitale, che tutto procede per il verso giusto e che non ci sono problemi di sorta su Pietralata. Che come noto è stata una scelta suggerita e caldeggiata proprio dal Comune, a dispetto di quella dell’Ostiense preferita dalla Roma. E le voci sui ricorsi non hanno certo fatto piacere al Sindaco. Voci che peraltro hanno visto la Roma spettatrice, certo non disinteressata, ma senza dubbio non preoccupata. Ricorsi che, fanno notare gli uomini che seguono il progetto, sono stati respinti dal Tar, che li ha considerati inammissibili. [...]

Un ricorso al Tribunale Civile non arresterebbe l’iter amministrativo, né bloccherebbe i cantieri. Sarebbe un’azione che nella peggiore delle ipotesi comporterebbe un risarcimento (da parte del Comune) nei confronti degli eredi a cose fatte e solo dopo il terzo grado di giudizio, Quindi, forse, dopo decenni.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE