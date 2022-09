Recuperati Karsdorp e Abraham, Zaniolo spera

Il desiderio di Mourinho è quello di avere Zaniolo già a Empoli: Nicolò si sta allenando senza tutore alla spalla e farà di tutto per essere convocato per la trasferta di lunedì sera. L’ultima parola, però, spetta allo staff medico, un po’ meno ottimista. Rientreranno tra i convocati Abraham e Karsdorp: il primo titolare, il secondo in ballottaggio con Celik. Roger Ibanez è stato chiamato dal c.t. del Brasile per le amichevoli che la Seleçao giocherà contro Ghana e Tunisia, il 23 e il 27 settembre.

(corsera)