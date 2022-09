Quelli che...non si sono mai fermati

La chiamano “pausa” per le nazionali, ma per molti è tutto fuorché una pausa. Durante la finestra Fifa si è continuato a giocare. O almeno hanno continuato quelli che hanno l’onore di vestire la maglia del proprio Paese. Sono tanti. E dopo il servizio patrio sono tornati a disposizione dei loro allenatori. (...) Il Napoli è infatti la squadra con più minuti giocati. Dodici giocatori impiegati hanno messo insieme 1.810 minuti:nessuno,tra i club di alta classifica,haunminutaggio così alto. (...) Dal punto di vista quantitativo, è invece l’Inter ad aver fornito il contingente più nutrito alle nazionali. Quindici dei suoi convocati sono scesi in campo, tre dei quali a tempo pieno: Onana, Dumfries e Skriniar. Più Dimarco che ha saltato solo gli ultimi minuti del match con gli inglesi a San Siro e si è ripresentato alla Pinetina con due esaltanti prestazioni in azzurro nel curriculum, condite dal gol all’Ungheria. Lautaro e Dzeko,probabile coppia d’attacco con la Roma, intanto hanno tenuto vivo il rapporto con la porta avversaria: una rete per entrambi. (...) La Roma si attesta sui 794’. Abraham è rimasto a guardare nei due impegni dell’Inghilterra, così i più impiegati sono risultati l’azzurro Cristante - anche un assist per il 2-0 di Dimarco in Ungheria -, il turco Celik, due partite intere, e Zalewski, il ragazzino terribile con la doppia nazionalità che la Polonia ci ha “scippato” facendolo debuttare giovanissimo in nazionale maggiore. (...)

(gasport)