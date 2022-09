Quanti infortuni col calendario senza tregua

Tutte le big hanno in infermeria almeno un top player. In questa classifica ben poco confortante, Juve e Roma staccano di poco la concorrenza, ma il comune denominatore rimangono i tanti (troppi) infortuni che stanno caratterizzando questo avvio di una stagione irripetibile. Dopo la compressione dei calendari causa pandemia infatti stavolta ci si mette il Mondiale invernale che costringe tutti - anche chi come noi in Qatar non andrà - a stravolgere programmi e preparazioni. Una sosta di 50 giorni - dal 13 novembre agli inizi di gennaio - nel pieno dei giochi non si era mai vista e, si spera, mai si rivedrà. Di fatto tutte le squadre hanno dovuto anticipare la ripresa - primo match ufficiale il 13 agosto, con relativo caldo - e provare ad aumentare i carichi di lavoro per ottimizzare questa prima fase che le costringerà a 15 giornate di campionato. Con diversi turni infrasettimanali, anche le piccole sono costrette a ricorrere al turnover. Quelle più jellate sono la Juve, che forse paga anche la scelta di avere puntato su diversi acquisti con 28 o più anni per tornare subito a vincere, e la Roma, con Mourinho che già lamentava una rosa meno profonda delle rivali e che ha perso in sequenza Wjinaldum, messo k.o. da un compagno in allenamento, Zaniolo (spalla), Kumbulla ed El Shaarawy per problemi muscolari. Anche Abraham è caduto male sulla spalla a Udine, ma lunedì a Empoli dovrebbe tornare.

(gasport)