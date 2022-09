Pruzzo: “Dybala è una vera gemma. Ha tanti meriti e sa essere umile”

Roberto Pruzzo, per ogni romanista il Bomber, di gente che segna gol decisivi se ne intende. Per questo, martedì mattina aveva detto che si aspettava una grande prestazione a almeno un gol da parte di Paulo Dybala.

Ne sono arrivati addirittura due.

Il ragazzo si meritava la doppietta e per questo la mattina avevo detto che speravo che potesse essere la sua notte. Sono stato felice che sia stato così, anche perché sono stati gol di bellissima fattura, soprattutto il primo.

A lei Dybala piace anche come atteggiamento.

Sì, nonostante sia uno superiore tecnicamente è umile, disponibile, si dà da fare e si guadagna sempre la pagnotta. Si vede che in campo si spende, queste cose si notano tanto. Uno così è un patrimonio, si merita tutto quello che e tutto questo affetto che gli sta dando la città di Roma e una tifoseria come quella giallorossa. Ma non avevo dubbi che sarebbe successo questo.