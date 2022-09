Primavera, la Roma serve la cinquina a Napoli

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma Primavera di Federico Guidi batte in trasferta 5-1 il Napoli. La goleada permette ai giallorossi di raggiungere quota 10 punti dopo cinque partite. La Roma parte forte e dopo quattro minuti è già avanti di due reti. In vantaggio con Cherubini, i capitolini raddoppiano grazie allo sfortunato autogol di Barba, che nel tentativo di anticipare Tahirovic devia alle spalle del suo portiere. Il Napoli prova a reagire, ma sono i ragazzi di Guidi a sfiorare ancora la rete, prima con Cassano e poi con Satriano, il cui tiro colpisce il palo. L’intervallo fa bene ai padroni di casa, che nei primi minuti della ripresa accorciano con Obaretin. Ci pensa però Cassano, poco dopo, a riportare i giallorossi sul doppio vantaggio. Il Napoli accusa il colpo e fatica a riorganizzarsi, mentre la Roma continua a spingere. E così sale in cattedra Satriano, che realizza una doppietta e fissa la cinquina romanista.

