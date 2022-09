Preparazione, campi e calendario: Roma, è allarme infortuni

Ora iniziano ad essere troppi. Perché ok gli infortuni traumatici, tra cui Darboe (lesione al legamento crociato destro), Wijnaldum (frattura alla tibia destra dopo un contrasto con Felix), Zaniolo (lussazione alla spalla sinistra dopo un corpo a corpo finito male con Lochoshvili) e Karsdorp (prima ko per una borsite al semimembranoso all’intersezione con la zampa d’oca e poi costre E ieri è stato il turno di Dybala e Pellegrini. La Joya si è dovuto fermare prima dell’inizio del match, lamentando un problema al flessore della coscia sinistra) mentre Lorenzo ha voluto comunque concludere la partita.tto a operarsi per una lesione al menisco interno). Quello che era stato un fiore all’occhiello nella passata stagione (riduzione drastica degli infortuni muscolari rispetto alla gestione di Fonseca) ora rischia di tornare appassito. Perché in 7 gare di campionato, racimolare ben 5 infortunati per problemi legati ai muscoli deve suonare inevitabilmente come un importante campanello d’allarme. Prima Kumbulla (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra) ed El Shaarawy (lesione al muscolo psoas della coscia sinistra), ko entrambi dopo il match con il Monza (1 settembre) e disponibili soltanto dopo la sosta. Poi è toccato a Zalewski: un ‘semplice’ affaticamento muscolare che ha costretto Nicola a saltare Empoli e Helsinki e a tornare per l’ultimo spezzone di gara contro l’Atalanta con appena un paio di allenamenti nelle gambe. Per questo Mou, forse deve provare a ricorrere di più alla rosa. I giallorossi sono la squadra che ha utilizzato sinora meno elementi (15) in serie A.

(Il Messaggero)