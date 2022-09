Pjanic: "Apprezzo tantissimo Pellegrini"

TUTTOSPORT - Miralem Pjanic, ex calciatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Tra i vari temi trattati, il centrocampista, attualmente in forza allo Sharjah Cultural Sports Club, ha parlato anche dei suoi giocatori preferiti in Serie A e non sono mancati gli elogi a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Queste le sue dichiarazioni.

A parte quelli della Juventus, quali top giocatori le piacciono di più in Serie A?

"Ho un debole per Theo Hernandez e Leao del Milan. E apprezzo tantissimo anche Pellegrini della Roma".