Pinto blinda Zaniolo, fatta per Solbakken. Uefa, ecco la sanzione

Tempo di conti, considerazioni e bilanci. Mentre il gm giallorosso Tiago Pinto, a Trigoria, rispondeva alle domande dei giornalisti, nella consueta conferenza di fine mercato, blindando Zaniolo e puntando dritto verso Solbakken, l’Uefa inviava i documenti contenenti le sanzioni relative al mancato rispetto dei paletti finanziari del “vecchio” FPF. La Roma è tra gli 8 club sanzionati dal governo del calcio. Nel settlement agreement di 4 anni pattuito con la federazione europea, la società giallorossa ha accettato una sanzione pari a 5 milioni di euro (il 15% della sanzione complessiva) che l’Uefa sottrarrà dai premi legati alla partecipazione all’Europa League 2022/23 (alla Roma basterà vincere il suo girone e qualificarsi agli ottavi di finale per pagarla), mentre ulteriori 30 milioni (il restante 85% della sanzione) sono condizionati al rispetto degli obblighi nelle prossime stagioni. «Ho capito che avremmo avuto molta difficoltà a ottenere obiettivi finanziari nelle uscite per portare avanti le entrate», la confessione del portoghese. Ma se qualcuno si aspettava un dirigente in aria di far festa e di celebrare il suo operato, sarà rimasto deluso. Il rammarico, soprattutto per alcune operazioni in uscita, era evidente: «Abbiamo fatto 57 operazioni. Io non mi nascondo, non sono troppo soddisfatto per le uscite, alcuni giocatori andati via in prestito potevamo venderli a titolo definitivo». Tanti gli input: Zaniolo mai vicino alla partenza (a breve incontro per il rinnovo) e un Solbakken in arrivo a gennaio: «Se non ha firmato ancora per un’altra squadra, ci proviamo». Mancano solo le visite mediche e le firme, poi sarà giallorosso.

(La Repubblica)