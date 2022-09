Pinto, 20 e lode

Tiago Pinto ha indubbiamente iniziato la sua carriera giallorossa promosso a pieni voti. Qualche piccolo problema all'inizio, quando venne trovato positivo al covid e poi subito dopo scoppiò il caso del cambio in eccesso in Coppa Italia, e il caos con Dzeko al quale venne tolta la fascia da capitano. Ma non si è perso d’animo ed ora ragiona in vista del futuro con i rinnovi di contratto come priorità. Si attende quello di Zaniolo, quello di Volpato e di Cristante. Sul fronte arrivi, invece, per la finestra di gennaio è già bloccato Solbakken, che arriverà svincolato dal Bodo Glimt, mentre dall’Olanda rimbalza la notizia dell’interessamento per il difensore Timber dell’Ajax, seguito peraltro anche da Bayern Monaco e Manchester United. Insomma, nessuno si sorprenderebbe se il contratto di Pinto, venisse presto rinnovato.

(gasport)