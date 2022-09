Pellegrini: “Tanti assenti, ma dobbiamo fare di più. Non siamo ridimensionati”

Due risultati negativi che non ridimensionano la Roma. È l’analisi di Lorenzo Pellegrini dopo il secondo ko subito dalla squadra di Mourinho in meno di una settimana: “È giusto e normale pensare di dover fare qualcosa di più. Non dobbiamo smettere di avere entusiasmo, ma continuare a lavorare forte come facciamo sempre, abbiamo avuto diverse palle gol – spiega il capitano – è un momento in cui bisogna ricompattarsi e cercare di recuperare il prima possibile. Lunedì abbiamo una partita fondamentale contro l’Empoli e dobbiamo vincere. Con il Ludogorets non ci siamo riusciti, più per errori di squadra piuttosto che per disattenzioni difensive“. Nel bilancio generale è impossibile non menzionare gli indisponibili. Sono addirittura 7 infatti i giocatori rimasti in Italia a causa di problemi fisici: “Purtroppo ci manca qualche giocatore che ci avrebbe permesso di avere più soluzioni – aggiunge – adesso che sono arrivate due sconfitte però dobbiamo fare in modo che non succeda più a partire da lunedì“.

(corsera)