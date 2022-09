Pellegrini, quota 200 ma senza la festa. Zaniolo, è la tua ora

Paulo Dybala, ormai, è il leader tecnico di questa Roma a quattro stelle, e lo sta dimostrando anche con i gol e gli assist. Tammy Abraham sbuffa, soffre e impreca, però a suo modo sta cominciando a lasciare il segno come nella scorsa stagione. Adesso, perciò, tocca a Lorenzo Pellegrini e al redivivo Nicolò Zaniolo aprire lo spartito ed entrare subito nel sound. Il capitano della Roma, in realtà, in queste sette partite giocate ha alternato begli assoli e qualche calo di ritmo. Zaniolo infatti, dopo l’infortunio alla spalla occorsogli contro la Cremonese, temeva di poter rientrare in campo solo dopo la sosta, cioè il primo ottobre contro l’Inter. Invece Nicolò ha stretto i denti e ha risposto subito all’appello dello Special One. Arruolabile contro l’Empoli, probabilmente già titolare giovedì prossimo in Europa League contro l’Helsinki e titolarissimo domenica prossima nella sfida al vertice contro l’Atalanta.

(gasport)