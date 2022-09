Pellegrini in campo per sfatare il tabù Inter

Dallo spavento al sospiro di sollievo, Mourinho può tornare a sorridere: Lorenzo Pellegrini sarà in campo per la sfida con l’Inter. E ora incrocia le dita per Dybala, aspettando buone notizie dagli States. (...) Complicato crederlo al termine di Roma-Atalanta, con i due calciatori alle prese con alcuni problemi muscolari. Soprattutto per il capitano giallorosso sembrava l’anticamera di un lungo stop e invece gli esami hanno escluso lesioni. Il fastidio ormai sta sparendo e il numero 7 sarà regolarmente convocato per la trasferta di Milano, così come El Shaarawy e Kumbulla, che hanno smaltito i rispettivi infortuni. (...) Supportato dall’osteopata, che lo segue ormai da diversi anni, il capitano ha messo nel mirino la gara con l’Inter anche per provare a sfatare un personale tabù che lo lega al San Siro nerazzurro: con la Roma non ha mai vinto né segnato, solo pareggi e sconfitte. Con l’Inter Pellegrini è quindi pronto ad arretrare il suo raggio d’azione in mediana, concedendo più campo all’inventiva di Paulo Dybala.

(La Repubblica)