Pellegrini-Dybala: talento Roma

Pellegrini e Dybala si caricano la Roma sulle spalle. Sono due dei leader della squadra, i giocatori più carismatici e metteranno tutte le loro energie per tornare alla vittoria. Pellegrini ragiona da Capitano e dopo il Ludogorets ha indicato i motivi della sconfitta più nelle occasioni mancate in attacco che negli errori in difesa. Col rientro di Zaniolo tornerà ad aiutare Mourinho in mediana e risolvere qualche problema tattico. Paulo è fermo all’assist contro la Juventus e alla doppietta col Monza. E’ ottimista e non è affatto preoccupato per gli ultimi risultati. Li considera incidenti di percorso dovuti anche alla sfortuna. Ma la Roma sta mettendo a posto gli ingranaggi, i passi falsi possono essere cancellati in questa settimana. La squadra ruota attorno a due giocatori di cui Mou si fida ad occhi chiusi.

(corsera)