Pellegrini avvisa «Non dobbiamo perdere l’entusiasmo»

IL TEMPO (E.ZOTTI) - Lorenzo Pellegrini non si nasconde. Il capitano giallorosso analizza il momento attraversato dalla squadra: «Sono arrivate due sconfitte consecutive ed è giusto e normale pensare di dover fare qualcosa di più». L'errore più grave sarebbe quello di abbattersi: «Non dobbiamo smettere di avere entusiasmo ma continuare a lavorare forte come facciamo sempre». Il numero 7 elenca le cause della serataccia romanista, includendo anche gli indisponibili: «Abbiamo avuto diverse palle gol - spiega - è un momento in cui bisogna ricompattarsi e cercare di recuperare il prima possibile. Lunedì abbiamo una partita fondamentale contro l'Empoli e dobbiamo vincere. Purtroppo ci manca qualche giocatore che ci avrebbe permesso di avere più soluzioni». Shomurodov invece punta il dito contro le condizioni del campo della Huvepharma Arena: «Giocare contro il Ludogorets è stato difficile anche per il campo, non era in buono stato. Ovviamente non è una scusa ma ha influito».