Paura per un tifoso giù dagli spalti

Momenti di panico ieri sera allo stadio Castellani, durante il match tra l’Empoli e la Roma. Un tifoso giallorosso, infatti, nel corso del primo tempo è volato giù dagli spalti del settore ospiti, ed è stato trasportato in barella fuori dallo stadio, con evidenti ferite alla testa. In un primo momento si è pensato a un “regolamento di conti” tra gruppi, ma l’ipotesi non è stata confermata. Episodio divertente, invece, subito dopo il gol di Abraham, con un tifoso che è riuscito ad entrare in campo e si è unito ai calciatori durante i festeggiamenti: il centravanti si è accorto della sua presenza e gli ha “consigliato” di lasciare subito il terreno di gioco.

(Corsera)