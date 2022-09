«Paulo è quello che ci mancava»

IL TEMPO (E.ZOTTI) - José Mourinho si gode la quarta vittoria in campionato e l'esplosione di Paulo Dybala. L'argentino ha trascinato la Roma verso i tre punti con un gol e un assist che restituiscono il sorriso allo Special One: «Paulo è un giocatore incredibile, è quello che ci mancava. Se Abraham adesso si vede meno è perché in attacco è arrivato anche lui». L'inglese ha realizzato il gol del 2-1 proprio quando il tecnico stava per sostituirlo: «Tammy ha più potenziale di quanto crediamo, può dare molto di più. Si deve abbassare sia in fase difensiva, in fase di costruzione e poi deve arrivare in porta. Lui e Belotti devono imparare a convivere». Menzione d'onore anche per Zaniolo: «Quello che ha fatto per stare qui è una cosa "da noi". Ha lavorato come un animale per starci vicino ed è un esempio di quello di cui abbiamo bisogno». Giovedì il tecnico spera di aver di nuovo a disposizione almeno uno tra Karsdorp e Zalewski: «L'infortunio di Wijnaldum ci toglie un giocatore fondamentale, ora senza Rick e Nicola non abbiamo una rosa come le big, anche se mi piacerebbe». Il portoghese potrebbe tornare a contare sull'esterno polacco già giovedì in coppa: ieri l'esterno ha lavorato in piscina a Trigoria e punta alla convocazione in Europa League. Da verificare invece le condizioni dell'olandese, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro.