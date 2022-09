Pasticcio del Fulham: Kluivert non può giocare in Premier

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Da non credere. A meno di 24 ore dalla chiusura del mercato, la Roma rischia di ritrovarsi danneggiata dal Fulham. I londinesi, dopo aver chiuso la lunga trattativa per l'acquisto di Kluivert in prestito con obbligo di riscatto per 9.5 milioni complessivi, hanno scoperto di non poter tesserare l'attaccante. Il classe '99 non possiede infatti tutti i requisiti necessari per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra e, per questo, l'operazione è saltata. Secondo i dirigenti inglesi sarebbe bastata una lettera del club giallorosso alla FA, per spiegare i motivi che avevano portato il club a mettere l'olandese fuori rosa. La documentazione prodotta da Trigoria però non èstata sufficiente per risolvere la situazione e - nel frattempo - il Fulham non ha presentato ulteriori richieste ai giallorossi. Ieri i Cottagers hanno trascorso la giornata a cercare di trovare una soluzione ma, dopo essersi scontrati con la burocrazia post-Brexit, hanno comunicato alla Roma che l'affare è saltato. Al Fulvio Bernardini è iniziata immediatamente la ricerca di una squadra disposta ad ingaggiare Kluivert: le opzioni in ballo sembrano essere Sassuolo, Sampdoria, Sporting Lisbona, Espanyol e Galatasaray, che nelle scorse settimane avevano già sondato il terreno. Se invece non dovesse essere trovata una soluzione, inizialmente il giocatore rimarrà fuori rosa ma Mourinho potrebbe valutare di reintegrarlo. Ieri intanto Riccardi è diventato un giocatore del Latina, oggi invece si proverà a chiudere per Bouah alla Reggina mentre Bianda e Coric potrebbero rimanere nella Capitale. Nessuna possibilità invece di acquistare il difensore centrale chiesto - tra le righe - da Mourinho dopo il match con il Monza. La campagna acquisti si è chiusa con l'ufficializzazione di Camara, che ieri ha parlato della trattativa che lo ha portato in Italia: «Ci sono state diverse offerte ma per me la Roma è sempre stata la prima scelta. Volevo giocare qui».