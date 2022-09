«Partita della Pace» di Papa Francesco in onore di Maradona

IL TEMPO - Papa Francesco chiama, il mondo del calcio risponde. Lo fa mettendo in campo i suoi campioni di ieri e di oggi per un incontro molto speciale, la 3° Partita per la Pace, benedetta da Papa Francesco, che si giocherà all’Olimpico di Roma il 14 novembre. Ad organizzarla è stata Scholas Occurrentes, la Fondazione pontificia presieduta da Jose Maria del Corral. Due squadre in campo: da un lato l’Italia, capitanata da Ciro Immobile, e dall’altro il resto del mondo, con fascia a Ronaldinho. Svelati quattro nomi presenti: Ferrara, Caniggia e , oltre a Immobile, rappresentante della Lazio, e al difensore della Roma Kumbulla. Lo slogan della partita sarà «We Play For Peace». Questa edizione sarà l’occasione per ricordare Diego Maradona, che nelle altre edizioni aveva partecipato all’evento, ed era stato capitano della squadra di Scholas. L’omaggio al campione argentino sarà il momento clou dell’evento del 14 novembre come sottolineano i suoi figli che saranno tutti presenti all’evento. Il Pontefice in un videomessaggio ha spiegato: «Vi chiedo di giocare in squadra per la pace. Quando si gioca in squadra tutto diventa seme di pace». L’appello è stato accolto in primis dai testimonial dell’iniziativa: «Sono felice che papa Francesco abbia scelto il calcio per mandare un messaggio così importante« ha detto Immobile. Come lui il giallorosso Kumbulla: «Qui non ci sono squadre diverse né avversari ma un’unica squadra della pace per cui tutti dobbiamo tifare». Presente anche il presidente della Lazio Lotito: «Ho accolto con favore questo invito perché lo sport può dare un messaggio di pace». Videomessaggi di tante stelle da Dybala a Messi, da Mourinho a Buffon. Incasso devoluto a Scholas, biglietti in prevendita con TicketOne dalla prossima settimana.