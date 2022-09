Parole, coppe e sentimenti: José è l’eroe dei due mondi

Josè Mourinho per natura è stato (è ancora) divisivo, domani sera unirà San Siro. José ha legato Milano e Roma come neppure l’Autostrada del Sole. (...) Perché la verità è che Mourinho divide (e logora) chi non ce l’ha. È un privilegio per pochi: interisti e romanisti si riconosconoinMouenel suomodo unico di allenare un popolo ancor prima che i suoi giocatori. San Siro domani lo stritolerà d’amore. Non sarà la prima volta, ma sarà bello come laprima volta. Romantico aprescindere dal risultato che verrà fuori dallapartita, e sì che alprimo ottobre questa è una sfida che pesa già tanto per le due società. Mou non ha vinto il Triplete, da queste parti: è il Triplete. È la leggenda che gli interisti raccontano aifigli e ainipoti. È il metro di paragone per qualsiasi allenatore che dal 2010 si è seduto e siederà ancora sulla panchina dell’Inter (...) Mourinho a Roma ha saziato la fame di una città che cercava una guida, dal giorno dell’addio di Francesco Totti. Il tempo l’ha cambiato, ma neppure troppo. Non c’è una parola che non sia ragionata. A Milano preparava le conferenze - alcune conferenze - con settimane di anticipo. Ricordate quella degli “zero tituli”? Era chiusa in un cassetto, bastava solo aprirlo nel momento giusto. Pensa un po’, quel giorno il suo obiettivo era la Roma,quella Roma che ora allena e costruisce, costruisce e allena (...)

(gasport)