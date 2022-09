Pandev: “Roma e Lazio non sono mai state così forti. Questo campionato è il più equilibrato degli ultimi anni”

GASPORT - Goran Pandev, ex giocatore di Genoa e Inter tra le tante, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. L'attaccante macedone ha parlato anche delle due squadre romane che quest'anno possono dire la loro in campionato: "Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Ma sa come la penso? Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Inzaghi riesca dove non è riuscito l’anno scorso, vincere lo scudetto era l'obiettivo".