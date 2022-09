Se i rientri di Zaniolo e Abraham offrono più scelte in attacco, Mourinho si blocca invece sulle fasce. Oltre Kumbulla ed El Shaarawy non sono partiti nemmeno Karsdorp e Zalewski, sugli esterni quindi dentro Celik e Spinazzola che non sta attraversando un grande momento di forma. L’altra alternativa del ruolo è Vina visto che anche El Shaarawy è fuori per infortunio. Possibile l’esordio dal primo minuto di Camara che ha ben figurato contro il Ludogorets.

(corsera)