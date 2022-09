Orgoglio Camara: «Io con i numeri 1»

Nella giornata di ieri Mady Camara si è presentato in conferenza stampa. Il centrocampista è stato l'ultimo acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato ed è arrivato in seguito all'infortunio di Wijnaldum. "I grandi campioni con cui adesso gioco nella Roma, li usavo alla Playstation - le sue parole -. Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo. Cercherò di lavorare per questo. Ho massima umiltà per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi". Il calciatore si è trasferito in prestito e il riscatto è legato sia al numero delle presenze sia ai minuti giocati e, fino a questo momento, è fermo a 50. Mourinho non lo reputa un titolare e sarà molto difficile ribaltare le gerarchie in un reparto composto da Matic, Cristante, Pellegrini, Bove e da febbraio Wijnaldum. Sia contro il Ludogorets sia contro l'Helsinki ha dimostrato corsa e voglia di fare.

Camara si è soffermato anche sulla presenza di Mourinho: "È un orgoglio essere al servizio di uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. È un’opportunità per imparare e crescere. Non mi pongo limiti. Diversi club si erano interessati a me, però, nel momento in cui è arrivata la Roma non ho avuto esitazione parlando anche con Mourinho".

Parole d'affetto anche per Manolas, ex Roma e suo vecchio compagno di squadra all'Olympiacos: "Mi ha parlato bene del club, di quanto sia grande e il calore che si respira grazie ai tifosi".

(Il Messaggero)