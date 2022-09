José Mourinho e Maurizio Sarri finalmente potranno essere soddisfatti e le due squadre potranno finalmente giocare su un campo migliore. Il prato era stato sottoposto a molto stress se non a vero e proprio vandalismo per via dei concerti e della finale di Conference League. Durante la sosta di novembre verranno effettuati degli interventi più incisivi e strutturali rispetto alla risemina effettuata nel mese di luglio, che non è stata sufficiente per problemi di "usura".

(gasport)