Oggi rifinitura e poi partenza. Anche Camara probabile dal 1’

Allenamento di rifinitura stamattina a Trigoria, prima della partenza per la Bulgaria. La Roma è pronta per l’esordio in Europa League, domani contro il Ludogorets: il match sarà arbitrato dall’inglese Pawson, un solo precedente con i giallorossi (2-2 col Wolfsberger a dicembre 2019, sempre nel girone di Europa League). Mourinho parlerà in conferenza stampa alle 18.10, insieme a un calciatore, il cui nome sarà comunicato oggi dalla società.

Possibile l’esordio dal primo minuto di Mady Camara, che ieri ha pubblicato sui propri social una sua foto dell’allenamento: “Preparazione verso l’Europa League“, si legge nella didascalia del post. Dalle 16 di oggi fino alle 19 di domenica saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti del match di lunedì contro l'Empoli



