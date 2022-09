Oggi la Roma esce ufficialmente dalla Borsa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Dopo 8149 giorni la Roma dice addio alla Borsa. Si chiude l'era aperta il 23 maggio 2000 da Franco Sensi, che scelse di quotare la società a Piazza Affari. Oggi per l'ultima volta le azioni del club dei Friedkin risulteranno quotate sul mercato borsistico nazionale (fino alle 18). Dopo il completamento della procedura di squeeze out - previsto nelle prossime ore - i giallorossi saranno liberi dai vincoli imposti dalla Consob e dalla presenza sul mercato azionario. L'operazione è stata fortemente voluta dall'attuale proprietà, che adesso potrà operareinmaniera più rapida risparmiando (secondo le loro stime) oltre 5 milioni di euro all'anno. L'intenzione di uscire dalla Borsa era stata manifestatafin dall'insediamento dei Friedkin, che a maggio 2022 hanno avviato l'iter necessario lanciando un'Opa condizionata al raggiungimento di una certa soglia di adesione degli azionisti. Il risultato sperato è stato centrato il 22 luglio, quando la proprietà giallorossa ha raggiunto oltre il 96% delle quote pagando un prezzo di 0.45 euro ad azione. Il costo complessivo dell'operazione - compreso l'acquisto del 3,874% delle azioni di chi non ha aderito all'offerta pubblica - supera i 35 milioni di euro ed era già stato comunicato a Borsa e Consob nel momento del lancio dell'Opa. Da domani invece, chi nei mesi scorsi ha scelto di aderire all'Opa, potrà iscriversi all'«Assist Club» previsto dal Loyalty Program studiato dalla Roma per cercare di invogliare i piccoli azionisti a vendere le proprie quote. Gli ex azionisti avranno un mese di tempo per entrare dell'Assist Club, mentre da metà ottobre prenderanno il via le iniziative dedicate: il primo vantaggio previsto riguarda tutti coloro che hanno aderito all'Opa. Chi ha scelto di vendere le proprie azioni infatti avrà la possibilità di recarsi a Trigoria - il giorno sarà comunicato in seguito - per un meeting con il top managment del club oltre al diritto di assistere una volta l’anno ad un allenamento della squadra. All'incontro non è prevista la partecipazione della presidenza: soltanto i membri Platinum dell'assist club Assist Club (oltre 180.000 azioni vendute) avranno diritto a partecipare ad una cena con i Friedkin in una location esclusiva, oltre alla possibilità di assistere a un match all'interno dell'area Premium dell’Olimpico.