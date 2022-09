Oggi il sindaco Gualtieri sarà all'Olimpico

Stasera il sindaco Roberto Gualtieri sarà all'Olimpico per assistere alla partita di Europa League tra Roma e l'Hjk Helsinki. Sarà l'occasione per rivedere la dirigenza della Roma e fissare la data della presentazione del progetto del nuovo stadio a Pietralata, che è quasi pronto e potrebbe arrivare in Campidoglio entro novembre. In questi giorni stanno affiorando alcuni problemi riguardo le aree espropriate. I vecchi proprietari potranno fare ricorso perchè quelle aree avranno una destinazione d'uso diversa dal progetto originario dello Sdo. I tecnici della Roma sanno che è un ostacolo da affrontare hanno preparato una serie di pareri che dovrebbero permettere di superare il problema. Probabilmente ci sarà da riconoscere un indennizzo ai vecchi proprietari per evitare che facciano cause.

(corsport)