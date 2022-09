Arriverà il difensore centrale chiesto da José Mourinho? Per il momento è tutto fermo, ma per gennaio qualcosa si muove. Secondo Footbaltransfers.com, la Roma è in pole per assicurarsi Trevoh Chalobah del Chelsea. I Blues vorrebbero cederlo solo con la formula del prestito e questo si sposerebbe con le attuali esigenze di bilancio dei giallorossi. Alcuni intermediari stanno proponendo il calciatore al club capitolino, che attualmente è in pole per acquistarlo.

(gasport)