Non perdiamo l'equilibrio

Campionato e Coppe, comincia un periodo infernale per tutte le squadre. Ma per la Roma gli impegni sono tutti in trasferta per l’intera settimana. Oggi si comincia a Udine, poi c’è la Bulgaria e infine ad Empoli: 7giorni per valutare la forza della squadra. Su campi non impossibili, ma lontani dal calore dell’Olimpico, si tratta di capire il carattere, la resistenza e la tenacia del gruppo. Spero che nessuno si illuda che Udine sia un campo facile, la Fiorentina ne sa qualcosa. Naturalmente la squadra di José ha tutte le possibilità di superare l’ostacolo ed ha già mostrato un bel carattere nell’unico pari ottenuto fin ora contro la Juventus. Ma le prossime gare serviranno anche a tutti noi, tifosi e osservatori, per ritrovare l’equilibrio. Equilibrio è la parola chiave per bilanciare la passione e le esagerazion i e vincere. Mou lo sa, ma non tutti capiscono. Abbiamo letto che chi di noi ha visto e ammirato Totti per tanti anni lo ha rivisto con Dybala a rete. Non esageriamo. Abbiamo visto, per fortuna, tanti campioni in maglia giallorossa.

(Il Messaggero)